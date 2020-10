Bloober Team, ontwikklelaar achter games als Observer, hebben de releasedatum voor hun volgende horrorgame The Medium aangekondigd.

The Medium zal namelijk vanaf 10 december verkrijgbaar zijn voor de pc en Xbox Series X (en S). In de game stap je in de voetsporen van Marianne een medium die wordt geteisterd door visioenen. Zij heeft de gave om zowel in de gewone wereld als de spirituele wereld te verkeren.

De visioenen hebben haar naar een verlaten hotel in Krakau geleid, de locatie van een tragedie. Omdat ze een medium is, kan ze communiceren met de geestenwereld om de mysteries van het hotel op te lossen.

Als medium met toegang tot beide werelden, beschikt de game over controller-ingangen die aan beide werelden zijn toegewezen en verkenning en het oplossen van puzzels kunnen indien nodig gelijktijdig plaatsvinden.

Zowel de echte als de spirituele wereld kunnen tegelijkertijd worden weergegeven, gebruikt en verkend.

De geest geeft Marianne andere vaardigheden dan haar echte zelf, zoals haar uittreding. Ze kan dit gebruiken om haar fysieke zelf te verlaten en plaatsen te verkennen die alleen als geest toegankelijk zijn.

Op verschillende punten in het spel zul je merken dat je in een van de werelden of in beide tegelijkertijd speelt. De game bevat overigens geen laadtijden, wat natuurlijk erg fijn is.

The Medium is vanaf 10 december verkrijgbaar voor €49,99. Als je de game op Steam, de Epic Games Store of Microsoft Store pre-ordert, krijg je 10% korting.