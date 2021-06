PlayStation 5-eigenaren die uitkijken naar de komst van de nieuwe VR-bril van Sony zullen nog even geduld moeten hebben.

Bloomberg meldt namelijk dat de nieuwe versie van Sony’s virtual reality bril pas in het najaar van 2022. In het bericht, dat eigenlijk niet eens zo zeer gericht lijkt op de nieuwe PlayStation VR, wordt ook bevestigd dat de headset gebruik maakt van OLED-schermen. Dit overigens niks nieuws, aangezien de huidige daar ook gebruik van maakt, maar blijkbaar stappen overige bedrijven juist over naar LCD-schermen. Deze bieden niet dezelfde kleurcapaciteiten, maar behouden wel een betere beeldkwaliteit op een hogere framerate en zijn daarnaast een stuk goedkoper.

Sony liet begin dit jaar niet weten wanneer PlayStation VR ongeveer zou verschijnen, maar ook niet hoe deze eruit komt te zien. Wel kregen we de eerste blik op de nieuwe controllers van de headset.

Er is sindsdien wel veel gespeculeerd over de nog te onthullen VR-headset van Sony. Zo werd er gespeculeerd dat deze 4K-schermen krijgt en gebruik maakt van een speciale rendering techniek. Tot slot zou het ook ‘inside-out tracking’ gebruiken, waardoor er geen externe sensoren meer nodig zijn.