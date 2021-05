PSVR 2 bevat volgens geruchten 4k-paneel, haptische motoren en meer

Sony’s nieuwste VR-bril zal volgens geruchten een flinke upgrade worden. De PlayStation VR 2 zal namelijk een 4K-paneel krijgen, haptische motoren, blikvolging en een feature genaamd ‘foveated rendering’ (waarover later meer).

Het gerucht is afkomstig van UploadVR dat meldt dat de opvolger van de PlayStation VR met een 4K-paneel komt met een totale resolutie van 4000×2040 (2000×2040 per oog). Hiermee zet Sony de headset meteen hoog in de pikorde, aangezien de resolutie bij de Oculus Quest 2 op 1832 x 1920 per oog is vastgesteld.

De site doet ook melding van een feature genaamd inside-out tracking, wat eerder al eens in een van de patenten van Sony voorbij is gekomen. Dit betekent dat spelers geen sensoren nodig hebben om hun bewegingen te volgen en het in kleinere ruimtes te gebruiken is.

De berichtgeving heeft het ook over blikvolging voor ‘foveated rendering’. Deze techniek klinkt heel indrukwekkend, aangezien het de ontwikkelaars de mogelijkheid geeft om de de resources te focussen op het blikveld van de speler in virtuale reality. Dit betekent dat de kant waar je op kijkt een verhoogde draw distance krijgt, betere rendering en dergelijke.

Dit geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om de kracht van de PS5 alleen te benutten in gebieden waar het onmiddellijk nodig is, en daarmee indrukwekkende beelden en zeer korte laadtijden mogelijk te maken, zelfs bij het werken met een hoge resolutie.

Het rapport merkt ook op dat de headset een USB-C-verbinding zal hebben, wat suggereert dat de headset niet draadloos zal zijn. Als we de patenten en eerdere geruchten mogen geloven, zal dit overigens beperkt blijven tot één kabel, wat al een hele verbetering is ten opzichte van de eerste PlayStation VR.

Het zal nog wel even duren voor we meer over Sony’s nieuwe VR-bril gaan horen. Deze komt namelijk op zijn vroegst in 2022, maar onlangs kwamen er ook al details over de controllers naar buiten, dus het wie weet wat Sony nog meer in petto heeft.