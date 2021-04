PlayStation Now introduceert eindelijk ondersteuning voor streamen in 1080p

Sony begint deze week met het uitrollen voor 1080p met de streamingdienst van PlayStation Now. De streamingkwaliteit wordt verhoogd ten opzichte van de vorige limiet van Playstation Now dat toen maximaal 720p was.

“The rollout will occur over the next several weeks across Europe, US, Canada, and Japan, where PlayStation Now is available,” Schreef Sony Playstation op Twitter. In de Tweet schreef Sony dat ondersteuning zal worden uitgerold voor ‘1080p-compatibele games’, maar ze hebben nog geen lijst gedeeld met games die de hogere resolutie kunnen halen.

Wanneer je sommige PlayStation Now games op 1080p kunt streamen, komt de service samen met sommige van Sony’s concurrenten. Zoals Luna van Amazone dat haalt momenteel al 1080p. Maar dat is niets vergeleken met Google Stadia hun behalen een record met resolutie van 4K! Ook Microsoft test momenteel 1080p-ondersteuning voor Xbox Cloud Gaming (xCloud).

Het is afwachten wanneer het hier in Nederland live gaat en welke games beschikbaar zijn voor de 1080P resolutie.