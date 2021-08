“PS5 VR headset heeft OLED HDR display 110 FOF en ondersteunt AAA hybride games”

Volgens een reportage wordt de nieuwe VR-headset voor de PS5 een behoorlijk indrukwekkende. Zo wordt er meer gemeld over het display, de rendering van games en de controllers.

Sony kondigde in februari aan dat ze bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuwe VR-headset voor de PlayStation 5. Deze zou volgens het bedrijf een betere resolutie, bredere field of view, verbeterde tracking en dat het met slechts één kabel aan de PlayStation 5 te koppelen is.

Daarnaast heeft Sony ook nog de nieuwe controllers laten zien, maar specifieke details over de PlayStation VR 2 zijn vooralsnog schaars. Een nieuwe reportage lijkt daar verandering in te brengen. Volgens PSVR without Parole hield Sony gisteren een conferentie achter gesloten deuren waar het ontwikkelaars op de hoogte bracht van de headset.

Het rapport, dat een UploadVR-rapport van mei bevestigt, stelt dat het apparaat een resolutie heeft van 4000×2040 pixels (2000×2040 per oog) en eye-tracking-ondersteuning die minder pixels in perifere gebieden oplevert.

PSVR Without Parole verklaarde ook dat het niet nader genoemde apparaat, met de codenaam NGVR, een HDR OLED-scherm heeft met een gezichtsveld van 110 graden. Omdat het minder pixels in perifere gebieden weergeeft (foveated rendering), zou de PS5-headset ook gebruik kunnen maken van flexibele schaalresolutie die de prestaties van games die voor het apparaat zijn uitgebracht, zou verbeteren.

De controllers van de headset werden ook besproken in het rapport en er wordt gezegd dat ze “capacitieve aanraaksensoren voor de duim, wijsvinger en middelvinger” hebben. De sensoren kunnen zowel vertellen wanneer de controller wordt aangeraakt als hoe ver de vingers van de gebruiker verwijderd zijn. Sony heeft eerder bevestigd dat de controller enkele van de belangrijkste functies van de DualSense controller zou bevatten, samen met een focus op ergonomie.

Sony wil ook triple-A-titels voor de headset uitbrengen en wil dat PS5-titels hybride VR-ondersteuning bieden, zodat spelers kunnen kiezen tussen het downloaden van de traditionele versie van een game of eerst de VR-versie.

Het bedrijf zei in februari niet te verwachten dat de headset dit jaar zal worden uitgebracht, maar in het rapport van vandaag staat dat de nieuwe VR-headset begin 2022 zal worden onthuld.