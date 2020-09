‘PS5-productie loopt dit boekjaar terug met 4 miljoen’

De PS5-productie lijkt nogal een klap te incasseren. Verschillende bronnen rondom Sony bevestigen namelijk dat een bepaalde chip voor de console moeilijk te maken is. Hierdoor zouden er vier miljoen minder consoles worden geproduceerd.

De berichtgeving is afkomstig van Bloomberg, dat verschillende mensen rondom het productieproces heeft gesproken. Eerder dit jaar dacht Sony nog zo’n vijftien miljoen PS5-consoles te produceren. Fabricatieproblemen rondom een speciale chip in de PS5, zorgen ervoor dat Sony zijn voorspelling moet bijstellen naar elf miljoen exemplaren. De chip in kwestie wordt speciaal voor de PS5 gemaakt en de chipfabrikant zou in sommige vallen de helft minder chips kunnen produceren. De afgelopen tijd lijkt dat percentage iets te zijn toegenomen, maar een verlaagde productieprognose lijkt onvermijdelijk.

Sony zal er alles aan gelegen zijn dat de productie van de nieuwe console snel weer opkrabbelt. Sinds de uitbraak van het coronavirus is het aantal abonnees van PlayStation Plus aanzienlijk gestegen en games als The Last of Us: Part II en Ghost of Tsushima braken verkooprecords. Daarnaast maakte het bedrijf onlangs bekend dat componenten voor de next-gen console relatief duur zijn. Dit zou invloed kunnen hebben op de verkoopprijs.

Die verkoopprijs wordt vermoedelijk morgen bekendgemaakt tijdens de PS5 Showcase, die om 22:00 Nederlandse tijd begint. Naar verwachting zal Sony dan ook de releasedatum onthullen.