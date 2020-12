PS5 lancering in de VS levert nieuwe records op

Alhoewel er van de PlayStation 5 niet de meeste exemplaren in de maand november over de toonbank vlogen, wist het wel andere records te verbreken.

Dit blijkt uit cijfers die industrie-analist NPD heeft onthuld. De PlayStation 5 zorgde voor een nieuw omzetrecord als nieuwe gelanceerde console. Deze was in handen van de PlayStation 4 die in november 2013 verscheen.

Ondanks dat wist de release van de next-gen consoles het niet te weerhouden dat de Nintendo Switch de best verkopende console (in aantallen) die maand in de VS werd.

Ook de accessoires van de PlayStation 5 zijn erg gewild: zo is er van de DualSense in de eerste maand van de verkoop de meeste omzet en aantallen in de geschiedenis van de VS verkocht. Deze nummers zijn overigens niet geheel verrassend, aangezien Sony eerder al aangaf dat de PlayStation 5 hun beste console lancering ooit was.

De totale omzet qua gaming in de VS over de maand november was een slordige 1,4 miljard dollar, wat 58% meer is dan vorig jaar. Qua software was wederom Call of Duty de populairste game van de maand, gevolgd door Assassin’s Creed Valhalla. De verkoop van de nieuwe Assassin’s Creed was de beste sinds de lancering van Assassin’s Creed 3 in 2012.

Spider-Man: Miles Morales is de derde best verkopende game (tweede voor PlayStation), maar wist niet de verkopen van Spider-Man uit 2018 te evenaren.