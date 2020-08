Een nieuwe rapportage claimt dat Sony’s PlayStation 5 (iets) later zal verschijnen dan de Xbox Series X.

Alhoewel augustus al langzaamaan ten einde is, hebben we nog steeds releasedata en prijzen voor de nieuwe generatie consoles van Microsoft en Sony tegoed. Microsoft heeft al meerdere malen bevestigd dat de Xbox Series X in november komt, maar Sony blijft het nog even houden op het minder duidelijke release in de ‘feestdagen periode’. Volgens VGC heeft dit als reden dat Microsoft bij de volgende generatie de eerste is.

De site heeft met diverse bronnen uit de retail en ontwikkelaars vernomen dat de Xbox Series X in de eerste week van november zal verschijnen. Dit komt overigens overeen met de dozen van de Xbox Series X controllers, die niet voor 6 november geopend mogen worden. Sony zou daarentegen de marketing in de UK vanaf 13 november aan de gang willen zetten, wat zou kunnen betekenen dat de console pas op 20 november in de winkels ligt.

Het is, zoals de website ook schrijft, nog niet bekend of de PlayStation 5 wereldwijd op dezelfde datum zal verschijnen of dezelfde aanpak als bij de PlayStation 4 wordt gehanteerd. Deze verscheen namelijk op 15 november in de VS en op 29 november in Europa en pas in februari 2014 in Japan. Ditzelfde kunnen we overigens ook van Microsoft afvragen, want de Xbox One verscheen in eerste instantie in landen als de VS, UK en Duitsland, maar sloeg de Benelux in eerste instantie over. Ook daarbij kan het coronavirus impact hebben op het verschepen van de consoles.

Dit is ook de reden dat beide partijen nog niet open durven te spreken over de release van hun consoles. Wat vinden jullie van de keuzes die beide partijen maken?