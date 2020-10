De PlayStation 5 geeft spelers vanaf de launch de mogelijkheid om je gameplay direct van de console naar YouTube en Twitch te streamen.

Sony heeft namelijk op het PlayStation Blog laten weten welke media apps en streamingsdiensten er vanaf de launch verkrijgbaar zijn op de PlayStation 5. De platformhouder verkoopt overigens niet voor niets een afstandsbediening bij de console, want daar staan namelijk knoppen op die direct toegang tot de apps zullen geven.

Vanaf de lancering zullen Netflix, Disney+, Spotify en Apple TV (komt ook binnenkort naar PS4) als media apps verkrijgbaar zijn. Daarnaast is het met YouTube en Twitch mogelijk om je gameplay te streamen en dat kan dus direct van de console. Ook is het mogelijk om dit op de traditionele manier te doen. Overigens liet Sony niet weten op welke framerate en resoluties er gestreamd kan worden.

Later zullen ook nog andere bekende media apps als Amazon Prime Video, Hulu, Peacock, MyCanal en andere voor de console verkrijgbaar worden. Het is op het moment van schrijven niet duidelijk wanneer Videoland verkrijgbaar is.

Zoals onthuld in de recente eerste blik op de PS5-gebruikersinterface, hebben media een speciale ruimte op de startpagina, weg van games, die je op elk moment gemakkelijk kunt openen.

Vreemd genoeg zegt Sony dat je deze apps niet eens uit de PlayStation Store hoeft te downloaden, aangezien ze allemaal onmiddellijk beschikbaar zullen zijn onder het tabblad Media. Het zal interessant worden om te zien of app-installatiebestanden eenvoudig worden gebundeld met de OS / toekomstige firmware updates.

Degenen die veel Spotify op hun consoles beluisteren, zullen ook blij zijn te weten dat het muziekcontrolecentrum is vernieuwd voor de PlayStation 5 om het gemakkelijker te maken om te pauzeren, over te slaan en tussen kanalen te schakelen.