PS5-eigenaren spelen PS4-versies van hun games zonder dat ze het door hebben

Een nieuwe console lanceert eigenlijk noot met wat kinderziektes. Zo ook de PlayStation 5 dat blijkbaar de PlayStation 4-versies van de games afspeelt zonder dat je het misschien zelf doorhebt.

Eigenaren van de nieuwe console van Sony melden namelijk op social media dat hun console de versie van de vorige generatie afspeelt en vraagt aan de overige eigenaren om hier op te letten.

Gelukkig is het nieuws ook bij de uitgevers bekend geworden en meldt bijvoorbeeld Activision hoe je de goede versie van de game op kunt starten.

To make sure you’re playing the next-gen version of #BlackOpsColdWar on PS5:

1. Highlight the game tile on the Dashboard

2. Scroll down and highlight “Play”

3. Select the 3 dots and open the menu

4. Select “PS5 | Full | Call of Duty: Black Ops Cold War”

5. Launch and enjoy!

— Activision Support (@ATVIAssist) November 14, 2020