Project xCloud komt in september naar Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft heeft laten weten dat hun cloudgamingdienst Project xCloud vanaf september deel maakt van Xbox Game Pass Ultimate. Overigens zal hierdoor de prijs van het abonnement niet omhoog gaan.

Op de officiële website laat het bedrijf weten van de integratie van de cloudgamingdienst aan Xbox Game Pass Ultimate. Dit gebeurt in eerste instantie alleen voor de landen die Project xCloud al ondersteunen en daar horen Nederland en België ook bij.

Het is nog niet duidelijk of het ook mogelijk is om alleen een abonnement op Project xCloud te nemen. Microsoft heeft het in het bericht alleen over de toevoeging van de service aan de abonnementsdienst. Dit biedt op dit moment ook toegang tot honderden Xbox One en pc-games en Xbox Live Gold.

De games die via de service gespeeld worden draaien op consoles in servers van Microsoft. Deze beelden worden weer gestreamd naar een app die op Android-apparaten gebruikt kan worden. Microsoft werkt op dit moment ook aan een app voor iOS en Windows-apparaten. Wanneer deze verschijnen, is op het moment van schrijven niet bekend. Het zou zo maar kunnen dat een van deze al verschijnt in september. Wat vinden jullie van Project xCloud? Laat het ons vooral weten in de reacties!