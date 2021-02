Een volledig nieuwe tactische RPG komt naar de Nintendo Switch; Project Triangle Strategy.

Een nieuwe 2,5D game van Square Enix

Project Triangle Strategy lijkt qua sfeer heel erg op Octopath Traveler. Deze nieuwe strategische game van Square Enix ziet er spannend uit. Het gevechtssysteem is uitgebreid en interessant en allerlei keuzes bepalen de verloop van het verhaal. Hoewel de game pas in 2022 verschijnt, is er al wel direct een demo beschikbaar! Ben jij enthousiast over deze nieuwe IP?