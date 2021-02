Project Cars 4 wordt weer een simracer

Als we de inmiddels verwijderde Tweets van Slightly Mad Studios CEO Ian Bell mogen geloven, zal Project Cars 4 weer een echte simracer worden.

We wisten eigenlijk niet eens dat de game in ontwikkeling is en het verwijderen van de Tweets lijken een indicatie te zijn dat het ook niet de bedoeling was dat het nieuws al naar buiten zou komen. Echter is alle informatie uit de serie Tweets al op het internet verschenen.

Zo claimt de CEO dat het vierde deel gebruik zal maken van een 2.0-versie van de Madness Engine en dat het realisme in de game verbeterd wordt, aangezien ze daar veel feedback over hebben gekregen. Bell liet ook weten dat Live Track 4 in ontwikkeling is, dat de opvolger is van de huidige Live Track 3-techniek die gebruikt wordt om alle veranderingen op een circuit tijdens een race bij te houden. Hij toonde in zijn tweets twee screenshots en sprak daarbij over bomen die met individuele bladeren schaduwen werpen op de omgeving.

De Tweets verschenen overigens vorige week al op Twitter, maar werden al snel verwijderd. Gelukkig wisten gebruikers van het Project Cars-forum deze Tweets al door te spitten.

Het wordt sowieso nog maar afzien wat er met deze serie gebeurd. EA is namelijk in vergaande gesprekken om Codemasters over te nemen. Codemasters is sinds 2019 het moederbedrijf van Slightly Mad Studios, dus het is nog maar afwachten of EA iets in de idee├źn van Bell ziet.

Vorig jaar kreeg de studio veel kritiek over Project Cars 3, dat eigenlijk een arcade spin-off was, maar de verkeerde titel meekreeg. Ondanks dat waren we gematigd positief over de game, maar konden veel fans de veranderingen aan de ooit zo populaire simracer niet waarderen.