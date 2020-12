Project Athia zal twee jaar exclusief zijn op PlayStation 5

Project Athia zal voor een periode van twee jaar exclusief verkrijgbaar zijn voor de PlayStation 5 en PC.

Het nieuwtje kunnen we opmaken uit een recent verschenen PlayStation 5-trailer. In de video zijn verschillende aankomende videogames te zien, waaronder dus ook Project Athia. Naast bewegend beeld valt onderin de video te lezen dat de game voor een periode van 24 maanden exclusief zal zijn voor zowel Playstation 5 als PC. Slecht nieuws dus voor (toekomstige) bezitters van de Xbox Series X/S.

Heel veel meer is er overigens nog niet bekend over de mysterieuze rpg. Zo is er bijvoorbeeld nog altijd geen concrete releasedatum voor de game. Wel lijkt het er sterk op dat de game draait om een vrouwelijk hoofdpersonage met de nodige magische vaardigheden. Voor een opfrisser kun je de onderstaande trailer nog eens bekijken.