Fallout en The Elder Scrolls uitgever Bethesda ziet het nog steeds zitten om multiplayer games te ontwikkelen.

Dit heeft de baas van het bedrijf, Tedd Howard, onlangs laten weten in een gesprek met GamesIndrusty.biz. Daar meldt de CEO namelijk dat het bedrijf in de toekomst mogelijk ook aan games gaat werken die geen singleplayer aanbieden. Dit ondanks de (op zijn zachts gezegd) problematische lancering van Fallout 76 in 2018.

De game werd bij de lancering volledig door critici en fans door het slijk gehaald en daarop liet dezelfde Howard vorig jaar nog weten dat ze daar eigenlijk vanuit gingen. De game zou namelijk langzaamaan beter moeten worden.

Dat bleek uiteindelijk ook te kloppen, nadat er een flinke dosis patches en uitbreidingen voor de game werden vrijgegeven. Vooral de grote Wastelanders uitbreiding heeft voor wat positieve reacties gezorgd. Echter ging daar nog wel aan vooraf dat Bethesda’s vice-president Pete Hines liet weten verbaasd te zijn over de negatieve reactie op de PvP modus.

Howard meldt nu het volgende:

“We herkenden al snel dat de game ons publiek niet echt gaf wat ze wilden en ze waren echt teleurgesteld door wat we op de eerste dag hadden geleverd. We hebben ongetwijfeld veel mensen in de steek gelaten.

We wilden iets anders maken, maar het publiek wil niet altijd iets anders. En dat is niet hun schuld, het is volkomen begrijpelijk. Ik denk dat we misschien slecht hebben gezegd hoe anders het zou worden. ”

Over het algemeen was het een heel positieve ervaring (Fallout 76) voor ons. Het heeft ons veel betere ontwikkelaars gemaakt, veel meer verbonden met onze community. Dus ik kan niet zeggen dat het een eenmalige gebeurtenis wordt. “

Wat hopen jullie dat de ontwikkelaar gaat doen qua multiplayer games? Is het misschien beter om nieuwe IP daarvoor te gebruiken of gunnen jullie ze nog een kans? Laat het ons vooral weten in de reacties!