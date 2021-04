Probeer Resident Evil Re: Verse morgen gratis

Naast het achtste deel in de reeks is er ook een nieuwe multiplayer game in de maak. Resident Evil Re: Verse zet je tegenover een aantal andere die je moet zien te verslaan. Iemand doden is echter nog niet voldoende om te winnen.

Belangrijk om te weten is dat de open bèta voor één dag speelbaar is. Wil je het dus uitproberen, dan moet je er morgen bij zijn. Om deel te kunnen nemen met je voorzien zijn van een Capcom-account, welke je hier gratis kunt aanmaken. Download de game dan via Steam. Ben je niet voorzien van een (game)PC, dan kun je helaas ook niet deelnemen.

Zoals al kort aangegeven, neem je het op tegen vier tot zes spelers in korte potjes van vijf minuten. Als je dood gaat, of iemand omlegt, verandert de dode in een krachtig biowapen. Ofwel, een veredelde zombie. Je krijgt dan de kans om wraak te nemen en mogelijk nog de winst te pakken. Bekijk hieronder de bijbehorende trailer en laat ons in de comments weten of jullie dit gaan proberen!

Resident Evil Re: Verse moet later dit jaar uitkomen en zal in ieder geval gratis beschikbaar zijn voor degene die Resident Evil VIII aanschaffen.