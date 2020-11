Probeer nu Fitness Boxing 2 uit

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise verschijnt binnenkort op de Nintendo Switch. Je kunt de game nu alvast tijdelijk spelen.

Fitness zo zwaar als jij wilt

De sportgames die Nintendo uitgeeft worden steeds een stapje beter. Tijdens het Wii tijdperk werd een hele nieuwe groep gamers aangesproken door dit genre. Denk aan het Wii Balance Sports, Wii Sports en allerlei accessoires om de sportschool naar huis te halen. Op de Nintendo Switch doet Ring Fit Adventure het bijvoorbeeld erg goed. Het genre is volop in ontwikkeling en dankzij de flexibiliteit van de Joy-Cons experimenteren ontwikkelaars hier verder mee.

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercises is hier een mooi voorbeeld van. De game bevat genoeg oefeningen en uitdagingen om de motivatie hoog te houden. Vooral in deze coronatijd waarin we nog steeds veel thuis moeten zitten. Nintendo heeft nu een gratis demo uitgebracht om de game uit te proberen. Op 4 december verschijnt de volledige game in de Nintendo eShop. Het is echter de vraag of Fitness Boxing 2 genoeg aandacht weet te trekken tussen al het huidige game geweld.