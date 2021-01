Probeer Dead Cells op de Switch binnenkort gratis

Nintendo wilt mensen de mogelijkheid bieden om een game uit te proberen zonder dat daar een demo voor beschikbaar is. Dit doen ze via het ‘Game op Proef’-evenement, wat op 26 januari begint.

Zelf vind ik het altijd fijn om een game voor aanschaf een keer gespeeld te hebben. Toch even aanvoelen of het wat voor me is voor ik er een mep zuurverdiend geld aan uit geef. Helaas is niet overal een demo voor beschikbaar. Nintendo offert ons de kans om dit demoloos toch te doen, middels het Game op Proef-evenement.

Voor Dead Cells geld dat we vanaf 26 januari tot en met 1 februari de game kunnen proberen. Leek het je altijd al een leuke game, of heb je interesse gekregen door de nieuwe DLC die recent werd aangekondigd, dan heb je nu mooi een kleine week de tijd om eens goed vaak dood te gaan. Let wel op, je hebt een Switch Online-abonnement nodig om van deze functie gebruik te kunnen maken. Of Nintendo dit in de toekomst nog voor meer games gaat doen, is niet helemaal duidelijk. Download de game via de E-shop op de console, of hier via de website.