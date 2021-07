Pro Evolution Soccer is hernoemd naar eFootball en wordt gratis te spelen

Konami heeft vandaag bekendgemaakt dat Pro Evolution Soccer (PES) free-to-play zal worden en voortaan eFootball zal heten.

Dit alles is bekendgemaakt in de Reveal Trailer van eFootbal, die in 6 minuten alles verteld over de nieuwe doorstart van de eeuwige FIFA-concurrent.

Het spel zal volledig worden herbouwd in de Unreal Engine, waardoor ook de animaties er beter uit zullen zien dankzij de Motion Matching technologie. Hiermee worden de bewegingen van de spelers nog realistischer dan voorheen. Seitaro Kimaru, producer van het eFootball team, zei het volgende erover:

Te beginnen met de sterke basis van Unreal Engine, die ons in staat heeft gesteld om de expressie van spelers enorm te herzien, hebben we een aantal wijzigingen aangebracht om virtueel een nieuwe voetbalgame-engine te creëren die eFootball de komende jaren zal aandrijven. Met de toegevoegde kracht van nieuwe-generatie consoles en door nauw samen te werken met elite voetballers, levert eFootball onze meest gespannen en realistische gameplay tot nu toe. Volgende maand zullen we specifieke gameplay-details delen, dus houd ons in de gaten.

Daarbij is het belangrijk dat eFootball gratis is voor iedereen en op elk platform. Er zal geregeld nieuwe content en spelmodi worden toegevoegd, waarbij sommige spelmodi als betaalde DLC aangeboden zullen worden. eFootball zal op bijna mogelijke platformen verschijnen: de PlayStation 4, de Playstation 5, de Xbox, op PC, iOS en Android. De Nintendo Switch ontbreekt helaas in dit rijtje.

Ook zal ook volledige crossplay worden ondersteund na lancering, waardoor spelers van alle platformen met en tegen elkaar kunnen spelen. Aan het einde van augustus zullen we meer te horen krijgen over gameplay details en de online modi.

Ten slotte heeft Konami een duidelijke roadmap gedeeld over wat we dit jaar van eFootball kunnen verwachten:

We kunnen dus het volgende verwachten:

Begin herfst



de nieuwe game engine wordt uitgerold

Lokale wedstrijden zijn mogelijk met de volgende clubs: Barcelona, Bayern München, Juventus, Manchester City, Arsenal en een aantal andere clubs

Crossplay zal mogelijk zijn tussen PlayStation 4 en PlayStation 5 én tussen Xbox Series X/S en Xbox One.

Later in de herfst

Online league wordt gelanceerd

Team Building Mode wordt gelanceerd

Crossplay wordt mogelijk tussen PlayStation, PC en Xbox

de Match Pass System wordt gelanceerd

Winter

Begin van het eSports toernooi

Crossplay mogelijk tussen alle platformen

Ondersteuning voor controllers op mobiele apparaten

Een leuk detail voor de voetballiefhebbers is dat Lionel Messi en Neymar Jr. de officiële ambassadeurs van eFootball zullen zijn. Ook zijn spelers Andrés Iniesta en Gerard Piqué nauw betrokken geweest als adviseurs voor het ontwikkelen van de offensieve en defensieve gameplay.

We kunnen in de komende weken meer verwachten van eFootball, het voormalige PES. Gaat dit dan de FIFA killer worden?