Private Division en Roll7 kondigen OlliOlli World aan

Private Division en Roll7 hebben vandaag aangekondigd dat OlliOlli World deze winter digitaal zal uitkomen op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, pc en Nintendo Switch.

Dit skateboard-actie-platformspel markeert een gedurfde nieuwe richting in deze bekroonde franchise en barst van de persoonlijkheid. Spelers flippen en flowen door Radland – een levendige wereld vol kleurrijke personages en een weelderig skateboardparadijs – terwijl ze op zoek gaan naar de mystieke skategoden en Gnarvana proberen te bereiken. Radland en zijn bewoners zijn heerlijk vreemd en vervaardigd met een uitstekende, onnavolgbare kunststijl. In OlliOlli World kunnen spelers het uiterlijk, de tricks en de stijl van hun personage aanpassen voordat ze levels met meerdere paden verkennen en alle verborgen geheimen van deze prachtige skate-utopie ontdekken.

Superstrakke besturing gecombineerd met een zeer verfijnde gameplay-ervaring zijn altijd pijlers van OlliOlli geweest. Het platformspel OlliOlli World gaat nog een stapje verder en zorgt ervoor dat nieuwe spelers kunnen genieten van het diepe combosysteem en alles wat het spel te bieden heeft. Daarnaast kunnen de profs hun vaardigheden echt bewijzen en ze kunnen zich een enorm aantal moves meester maken met toegang tot miljoenen unieke levels in de sandbox-modus van het spel. Spelers kunnen het ook opnemen tegen vrienden en rivalen met vergelijkbare vaardigheid van over de hele wereld in spelerscompetities.

“We zijn heel blij dat we eindelijk de visie tot leven kunnen brengen die we altijd voor de OlliOlli-reeks hebben gehad met deze ambitieuze nieuwe evolutie,”

aldus Simon Bennett, co-CEO van Roll7.

“We wilden de vreemde, wonderbaarlijke en diverse kant van de skateboardcultuur omarmen met een spel dat draait om op reis gaan met je vrienden, gekke plekken vinden, waanzinnige tricks uithalen en vooral, skaten op alles wat je ziet!”

“We vinden het geweldig om samen met Roll7 de OlliOlli-reeks een spectaculaire nieuwe kunstrichting te geven, terwijl we trouw blijven aan de kenmerkende gameplay met flow,”

aldus Michael Worosz, Executive Vice President en hoofd van Private Division.

“Flow wordt bereikt door een perfect evenwicht van focus en ontspanning – OlliOlli World stuwt dit unieke gevoel naar ongekende hoogten dankzij een intuïtief concept en geperfectioneerde, ultrastrakke besturing.”

OlliOlli World is het derde deel in de veelgeprezen OlliOlli-reeks van Roll7 – een onafhankelijke studio uit Londen en winnaar van BAFTA en meerdere andere prijzen, bekend om het herdefiniëren van genres en het maken van opmerkelijke games zoals OlliOlli, OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, Laser League, en NOT A HERO.

OlliOlli World komt deze winter digitaal uit tijdens Take-Two’s fiscale jaar 2022 op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, pc en Nintendo Switch.