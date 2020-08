Prince of Persia VR-Escape Room getoond in video

Het kan toch alleen maar fantastisch zijn om zelf in de wereld van een video game te duiken? Ubisoft maakt dit straks mogelijk met een Escape Room, welke gebaseerd is op de wereld van Prince of Persia: Sands of Time.

Zoals bij de meeste Escape Rooms moet je proberen om in teamverband verschillende puzzels op te lossen. In teams van vier probeer je om te ontsnappen uit het Fort van Tijd. Het is gebaseerd op de game Sand of Time, maar zal zelf de titel The Dagger of Time krijgen. Bekijk hieronder snel de trailer om te zien wat je te wachten staat!

De Escape Room zal wereldwijd beschikbaar worden gemaakt, dus ook in Nederland. Wanneer deze virtuele ervaring precies uitkomt is nog niet bekend. Op de officiële website van Ubisoft vind je een kaart met de locaties waar de Escape Room te spelen is. In Nederland kun je straks terecht bij onder andere Breda, Nijmegen en Den Haag.