Prince of Persia: The Sands of Time Remake komt op 21 januari 2021

Prince of Persia: The Sands of Time Remake komt uit op 21 januari 2021. Tijdens de Ubisoft Forward-presentatie werd de remake van de oosterse klassieker getoond, die helemaal opnieuw is gemaakt met nieuwe animaties en textures.

In de onthullingstrailer zien we de bekende personages als de prins, prinses Farah en de schurk The Vizier. Ook werd onthuld dat dezelfde stemacteur achter de prins uit het origineel terugkeert. Ubisoft toonde ook nieuwe graphics, besturingsmogelijkheden en een verbeterd camerasysteem. De remake lekte eerder al op het internet.

Prince of Persia: The Stands of Time Remake komt op 21 januari 2021 naar PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X en PC.