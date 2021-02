Prince of Persia remake opnieuw uitgesteld

De remake van Prince of Persia: The Sands of Time is wederom uitgesteld, maar dit keer voor een onbepaalde tijd.

De ontwikkelaar laat op Twitter weten dat de game ‘op een andere datum’ zal verschijnen. De reden hiervoor is dat men heeft geluisterd naar feedback van de community en nu extra tijd nemen om een ‘frisse remake’ te maken die ‘trouw is aan het origineel’.

Prince of Persia: The Sands of Time remake werd al in september aangekondigd voor januari, maar werd in eerste instantie uitgesteld naar janauri. Toen dat niet haalbaar bleek werd deze in eerste instantie naar maart uitgesteld, maar ook dat gaat het dus niet worden.

De game is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One en zodra we een releasedatum horen, laten we je het uiteraard weten.