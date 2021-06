Jammer genoeg werd de Prince of Persia: The Sands of Time remake vorige maand uitgesteld. Daarnaast moeten we nu ook melden dat het spel niet te zien zal zijn tijdens de aankomende E3.

Het ontwikkelteam voor het spel bracht dit nieuws middels een Tweet. Ze zeggen druk aan het werk te zijn en zo snel mogelijk een update te willen geven. De E3 zal aankomende zaterdag starten, waarbij uitgever Ubisoft haar persconferentie zal houden.