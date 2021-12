Prime Matter en Nightdive Studios werken samen voor fysieke System Shock release

Prime Matter en Nightdive Studios werken samen voor de release van System Shock; de remake van de bekroonde sci-fi action-adventure titel.

Spelers moeten zien te overleven op een verlaten ruimtestation, waar de kwaadaardige AI SHODAN (Sentient Hyper-Optimised Data Access Network) de zinnen gezet heeft op de complete vernietiging van de mensheid.

De nieuwe System Shock is een volledige remake van de baanbrekende originele game uit 1994. De geliefde gameplay-kern blijft intact en wordt gecombineerd met gloednieuwe HD visuals, verbeterde besturing, vernieuwde interface en geremasterde geluidseffecten & muziek.

De wereldwijde uitgevers- en distributiedeal brengt System Shock volgend jaar naar PC en consoles.

“System Shock is voor ons echt een passieproject geweest en we hadden altijd al het doel om een nagenoeg perfecte game te leveren”, zegt Stephen Kick, oprichter en CEO van Nightdive Studios. “We zijn enthousiast om de samenwerking aan te gaan met Prime Matter om dat doel te bereiken en we zien dit als een belangrijke volgende stap in de groei van Nightdive Studios.”

“Het stelt ons in staat om System Shock zowel fysiek als digitaal naar fans over de hele wereld te brengen. Ook kunnen we de verplichtingen nakomen aan onze fans en in het bijzonder onze duizenden Kickstarter supporters, zonder wie deze game nooit mogelijk was geweest.”

Nightdive Studios heeft nauw samengewerkt met leden van het originele System Shock team, waaronder de stem van de kwaadaardige AI SHODAN (Terri Brosius), om ervoor te zorgen dat deze remake het origineel tot in de hoogste mate eert. Citadel Station, waar de game zich afspeelt, is groter en angstaanjagender dan ooit met gloednieuwe gebieden, vallen, puzzels en geheimen.

Een demo van System Shock is te vinden op PC en Linux via Steam, GOG en de Epic Games Store.