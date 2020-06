Prijsvraag: Maak kans op een vette The Last of Us Part 2 goodiebag

Om de naderende lancering van The Last of us: Part 2 helemaal compleet te maken, mogen we in samenwerking met Sony twee vette goodiebags weggeven.

De goodiebags bevatten het volgende:

– Een tshirt (maat L)

– Een hoodie

– Een pet

– Een sleutelhanger

Voor deze prijsvraag hebben we eigenlijk een hele simpele vraag, namelijk: wat is de reden dat jullie The Last of Us zijn gaan spelen?

Laat het ons weten in een reactie en op vrijdag 19 juni om 20:00 zullen wij een prijswinnaar bekendmaken! Mocht je al geïnteresseerd zijn in The Last of Us Part 2, check dan onze spoilervrije review!