Prijsvraag: Maak kans op een Watch Dogs: Legion goodiepakket

Vanaf vandaag ligt Watch Dogs: Legion in de winkel en om de komst van deze game nog leuker te maken, mogen we in samenwerking met Ubisoft een goodiepakket weggeven!

Het goodiepakket bestaat uit de volgende goodies:

– 1 Watch Dogs Legion shirt in maat L

– 1 Ubisoft Hero (Ded Sec Coronet King of Hearts)

– 1 Watch Dogs Legion paraplu

– 1 Watch Dogs Legion steelbook

– 1 Watch Dogs Legion vlag

– 1 Watch Dogs Legion sleutelhanger

– 5 papieren varkensmaskers

Wat je moet doen om kans te maken? Laten weten waarom jij vind dat je recht hebt op dit pakket! Laat dit weten in de reacties hieronder en aanstaande zondag (1 november) zullen wij de prijswinnaar bekendmaken! Watch Dogs: Legion is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Stadia. Volgende maand volgen de PlayStation 5 en Xbox Series X/S versies. Meer Watch Dogs: Legion? Check hier de review!