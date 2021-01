Prijs van Xbox Live wordt duurder

Microsoft heeft via hun officiële website laten weten dat de prijs van Xbox Live Gold omhoog gaat. De prijzen stijgen tot zelfs het dubbele van wat het was?!

Degene die al voor een jaar of langer Xbox Live hebben aangeschaft hoeven niet bang te zijn dat ze alsnog een dikke rekening krijgen, maar daarna wordt het wellicht interessant om te kijken naar een Xbox Game Pass Ultimate abonnement. De prijzen zullen, 45 dagen nadat Microsoft het vermeld heeft, pas gewijzigd worden.

De prijs van 1 maand Xbox Live Gold gaat met 1 dollar omhoog, voor 3 maanden met 5 dollar en de prijs voor 6 maanden is nu 60 dollar. Dat is net zoveel als een jaarabonnement was voordat deze geschrapt werd. Hoe de prijzen in Europa worden, is nog niet bekend. Uiteraard houden we dit allemaal voor jullie in de gaten!