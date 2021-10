Prijs Nintendo Switch Online Expansion bekend

Nintendo heeft de prijs van de online-uitbreiding voor Nintendo Switch Online bekend gemaakt.

Het uitbreidingspakket krijgt een kostenplaatje van 39,99 euro per jaar. Daarnaast kunnen kunnen gebruikers ook kiezen voor een familie-abonnement. Dat kost 69,99 euro. Leden die al een abonnement hebben, kunnen met korting overstappen naar het uitbreidingspakket. De korting wordt berekent op basis van het aantal resterende dagen.

Met het Nintendo Switch Online-uitbreidingspakket krijgen spelers toegang tot een aantal Nintendo 64- en Sega Mega Drive-titels. De games zijn speelbaar in een hogere resolutie. Ook bevatten de titels in sommige gevallen online multiplayer tot vier spelers. Spelers krijgen tevens toegang tot Happy Home Paradise, een betaalde uitbreiding voor Animal Crossing: New Horizons.

Het uitbreidingspakket is beschikbaar vanaf 26 oktober. Hieronder bekijk je een informatieve video. Meer info via deze link.