Preview: Ninjala

De laatste Nintendo Direct heeft ons weer een boel laten zien, er was alleen één titel dat mijn aandacht trok.

Ninja’s, we kennen ze allemaal, ze sluipen rond in het duister, gebruiken vette wapens, en blijven het liefst ongezien. Ze staan centraal in de Ninja fighting game Ninjala.

Ninjala is een game waar je als een kind met ninja skills alleen of in teamverband moet opnemen tegen andere kids. Je hebt keuze uit verschillende wapens met elk hun krachten en zwakheden. Deze zijn alleen niet gemaakt van staal maar van …kauwgom?

Ja je leest het goed, van kauwgom, maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Vrij simpel, ze maken gebruik van zogenoemde ‘Ninja-gum’. Met deze gum ben je in staat om wapens te maken en je snel door de omgeving te verplaatsen.

Je kunt je ook transformeren in bijvoorbeeld een lantaarnpaal om op te gaan in de omgeving en toe te slaan wanneer ze het minst verwachten. Zet je vijanden in een ‘Bind’ door deze zoetigheid recht in hun gezicht te spugen. Hiermee kunnen ze geen kant op en kan jij ze een paar flinke klappen verkopen.

S-Energy

Om optimaal gebruik te maken van deze lekkernij moet je slim overweg gaan met Shinobi Energy ookwel ‘S-Energy’.

Zonder deze energy ben je geen gevaar en loopt iedereen over je heen. Heb je het we? Dan kan je bijvoorbeeld grotere wapens maken die meer blauwe plekken veroorzaken, hoe meer energy je hebt hoe plakkeriger de situatie kan worden.

Om deze S-Energy te kunnen bemachtigen kun je of andere Ninja’s uitschakelen of nog beter: Het aanvallen van Drones.

Deze Dromes zitten verspreid in de omgeving. Je begint met 4 balkjes van S energy en elke keer als je een Ninja verslaat of een Drone uitschakelt krijg je één balkje er bij tot een maximale aantal van 10. Bij gebruik van je skills gebruik je één of meerdere balkjes, zorg dat je niet zonder zit! Je kunt deze aanvullen door light orbs op te pakken of door even te wachten.

Gameplay

Hier gebeurt al het leuke van de game, hier kunnen we elkaar gaan bestoken met kauwgom in wedstrijden van vier tegen vier of wanneer je het gevoel heb dat je de hele wereld aan kan, alleen in een Battle Royale tegen zeven andere spelers. Je begint met jouw gekozen wapen (Tot nu toe zijn er vier soorten bekend, de Katana, Yo-Yo, Hammer en Drill) en met 4 S-Energy.

Het draait vooral om het halen van de meeste punten, die haal je door de vijanden aan te vallen en te verslaan, Drones uit te schakelen en dergelijke. Het spel wordt al gauw vies als jij je eerst verstopt en toe slaat in de rug als de vijand bezig is met een drone, gratis puntjes.

Echter is de beste manier het maken van een Ippon, dit is een award die je krijgt wanneer je een vijand weet te verslaan met een beter wapen, tijdens een Sousai, met een Ninjutsu techniek en tijdens een Bind. Deze Ippons zijn lastiger om te halen en dat maakt de game al meteen een stuk interessanter en tactischer. Het is altijd beter dan gewoon op elkaar afstormen en op de vuist gaan.

Technieken

Naast de normale aanvallen heb je ook Ninjutsu, dit zijn zeer krachtige speciale aanvallen waarmee je een explosie van kauwgom kan creëren of zelfs een Draak op je tegenstanders afsturen. Hiermee worden veldslagen gecreëerd waar je op je tellen moet passen.

Deze skills laden gelukkig weer op na een bepaalde tijd. Als je een bel blaast en deze vervolgens niet wegschiet of gebruikt dan wordt dit een Gum-schield dat je beschermt tegen aanvallen. Dit schild wordt kleiner als het aangevallen wordt.

Wanneer deze klapt zit je zelf onder de smurrie en raak je in de Bind status, wees dus voorzichtig.

Deze bel kan je ook in één klap kapot maken door een S burst skill te gebruiken.

Wanneer twee Ninja’s elkaar op hetzelfde moment aanvallen dan kom je in een Sousai terecht waar je een Steen – Papier – Schaar achtige minigame moet spelen.

Tijdens deze ‘parry’ kan je 4 kanten op: Naar voren, achter, links en rechts. Als jouw input beter is dan die van jouw tegenstander (wanneer bijvoorbeeld de tegenstander naar voren gaat, maar jij duikt naar rechts) win je de Sousai en kan je de tegenstander trakteren op een combo en misschien zelfs wel een Ippon als je hem verslaat. Dit gaat de game zeker spannend houden, je weet nooit wat de uitkomst wordt en het kan meerdere rondes duren.

Customisation en slot

Wat mij vooral over de streep trok, is dat er een flinke doses character customisation is.

Je kan alles aanpassen, kies bijvoorbeeld een jongen en geef hem een haarstijl wat van 1 van de meisjes is. Waarom? Omdat het kan. Gebruik

Naast de kleding en uiterlijk, zijn er ook passieve skills die je naar eigen keuze kunt gebruiken en combineren.

Verder heb je ook nog muziek en emoties om mee te mixen. Kies je favoriete muziek waar je het beste op functioneerd en speel mind games door de juiste emotie te werpen na een K.O.

Natuurlijk is al dit leuks niet gratis, deze spullen zal je moeten kopen in de shop.

Dat doe je met Ninja medals, deze zijn te krijgen door online te spelen.

De developers hebben aangegeven dat er een Ninjala pass komt. Dit werk hetzelfde als een season pass. Een season duurt 8 tot 10 weken en in die tijd kan je tot tier 100 komen. Tijdens al die tieren verdien je emoties, geld, kleding en nog meer.

Tot slot hebben de ontwikkelaars duidelijk gemaakt dat je geen Nintendo Online lidmaatschap nodig hebt om Ninjala online te kunnen spelen. Het is bovendien ook nog free-to-play, dus waarom zou je het niet eens proberen?

De game staat gepland voor 27-05-2020

Zijn jullie ook zo benieuwd naar Ninjala?Laat het ons vooral weten in de reacties.