Bètacontrole: Hyper Scape

Ubisoft probeert met Hyper Scape ook nog even een graantje mee te pikken van de Batte Royale-populariteit. De snelle arcade shooter was de afgelopen paar dagen in gesloten bèta en wij mochten er ook even mee aan de slag.

We hebben de afgelopen paar jaar al een hoop verschillende Battle Royale-games voorbij zien komen. Ik was dan vooraf ook wel een beetje sceptisch over Hyper Scape. Wat gaat de game anders doen om toch nog mee te komen met de massa? Ik heb er inmiddels een potje of vijftig op zitten en er is gelukkig meer dan genoeg vernieuwing om vermakelijk te zijn.

Hyper Scape speelt zich af in de fictieve, virtuele stad Neo Arcadia. Met 99 man in totaal duik je vanuit het luchtruim naar beneden en zoek je met je squad de beste plek om te starten (of je gaat solo een andere kant op). Voordat de wedstrijd begint kun je vanaf een hoog uitkijkpunt de volledige stad bekijken. Een mooi moment om vooraf vast met je squad te bepalen waar jullie beginnen. Zoals we kennen van bijvoorbeeld Fortnite en Warzone wordt de kaart na een x aantal minuten verkleint. Er komt zo een kleiner speelveld waardoor spelers gedwongen worden het met elkaar uit te vechten. Hyper Scape maakt de kaart ook kleiner, maar doet dit op een leuke, unieke manier. In plaats van een cirkel te trekken en de rest er om heen te krimpen, worden hier sectoren van de stad vernietigd. Het zijn willekeurige vlakken die over de periode van een paar minuten langzaam verdwijnen. Een verfrissende manier als je het mij vraagt. Uiteraard zijn dit elke keer andere sectoren, zodat het niet helemaal eentonig wordt.

Wat Hyper Scape ook wat anders maakt dan zijn ‘voorgangers’ is dat het speelveld veel meer verticaal gaat. Natuurlijk kun je in Fortnite behoorlijk de lucht in bouwen, maar het gaat toch iets verder. Door middel van anti-zwaartekracht stralen die her en der staan kom je op grote hoogte. Ook zijn er veel springplatformen te vinden, die je eenvoudig tientallen meters de lucht in schieten. Veel van de gevechten vinden dan ook plaats in de lucht of op de daken van de vele hoge flats. Om op grote hoogte en al springend je vijand te verslaan heb je wel een aardig goede richthand nodig. Ik moet dan ook wel toegeven dat me dit akelig lastig afging in het begin. Je hebt namelijk altijd baas boven baas.

Arcade actie

Veel elementen in Hyper Scape voelen voor mij lekker arcade-achtig aan: het snelle rennen, sliden en springen. Er zijn verschillende skills die je kunt vinden en gebruiken. Daarnaast is er erg vlotte muziek. Heerlijk! De skills worden hier ook wel ‘hacks’ genoemd, omdat we ons in een virtuele wereld bevinden. Deze hacks zorgen voor verschillende handigheidjes om het jezelf en jouw team wat makkelijker te maken, of de vijand uiteraard moeilijker. Ik zal ze niet allemaal uitgebreid bespreken, maar in ieder geval even kort benoemen:

Invisibility Heal Armor Slam (hoge sprong en komt hard weer terug) Teleport Wall Reveal (zie kort waar je vijanden zich bevinden) Ball (verander in een stalen stuiterbal om veilig weg te komen) Mine

Geen van de hacks zijn extreem veel beter dan de ander. Afhankelijk van je speelstijl komen ze allemaal wel eens van pas! De hacks liggen overal in de stad verspreid dus komt het gelukkig niet voor dat je er geen kunt bemachtigen. Wat erg handig is, is dat je de hacks kunt combineren met elkaar. Je ‘Heal’ zal uiteindelijk een kortere cooldown hebben en iets sneller helen. Dit geldt eigenlijk voor allemaal; de wachttijd neemt wat af en de effectiviteit neemt wat toe. Absoluut waard dus om snel de gebouwen door te spitten om je favoriete hacks zo snel mogelijk op level 4 (maximale) te krijgen.

Ditzelfde geldt voor de wapens in Neo Arcadia. Elk wapen is te fuseren met een zelfde type dat je vindt, tot maximaal vier keer. De wapens doen aanzienlijk meer schade op je vijand als ze op hun sterkst zijn. Ik ben er dus op de harde manier achtergekomen dat het handig is om dit direct te doen. Helemaal als je verder in het potje komt en iedereen wat meer kracht heeft. Qua wapenarsenaal kan je een leuk, maar vrij standaard palet vinden: handguns, een minigun, shotgun, sniper en grenade launcher.

Net even anders

Hyper Scape speelt in zijn geheel al wat anders dan de andere Battle Royales, maar doet nog even iets extra’s. Je kunt namelijk op een andere manier winnen dan door iedereen van kant te maken. Na een x aantal minuten zal er een kroon in het speelveld verschijnen. Als je het met jouw squad voor elkaar krijgt om deze een bepaalde tijd vast te houden ben je ook de winnaar. Je kunt ook nog steeds gaan voor totale overwinning door de last man standing te zijn. Maar mocht je, net als ik, minder goed zijn in een potje eindigen met 30-kills, dan is dit een mooi alternatief.

Gebruik al je behendigheid om de kroon zo lang mogelijk in bezit te houden en je kunt door minimaal gebruik van je wapens de overwinning pakken. Helaas is het me nog niet gelukt en is een vijfde plaats het hoogste wat ik heb gehaald. Ik vind het echter wel erg tof dat er meerdere wegen naar de overwinning zijn.

Naast de standaard Squads-modus is er in het weekend ook een extra speelmodus toegevoegd; Dark Haze. Het is niet helemaal zeker of deze na release volgende week ook nog speelbaar blijft, gezien het een tijdelijk mode wordt genoemd. In Dark Haze speel je alleen, in plaats van in een squad van drie. Kleine bijkomstigheid: de hele stad is in een dikke mist gehuld. Tot er een vijand op een aantal meter van je vandaan is, zie je niemand. Ik heb erg van deze modus genoten. Het vraagt iets meer aandacht en geduld dan de snelle standaard gamemode.

Verdict

Hyper Scape kan zich wat mij betreft goed meten met de huidige Battle Royale-games als Warzone en Fortnite. Het heeft veel potentie en Neo Arcadia is een stad met veel mogelijkheden. Er moet nog het een en ander gebalanceerd worden qua wapens, want er is overduidelijke voorkeur voor bepaalde wapensets, maar dat is iets voor in de toekomst. De game komt op 12 juli uit voor de PC en zal gratis te spelen zijn. Ik raad aan om in ieder geval even een paar potjes te spelen om het eens aan te voelen.