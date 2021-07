Preview: NEO: The World Ends With You – Speel jij mee?

De aankondiging van NEO: The World Ends With You in 2020 kwam als een verassing. Niemand had verwacht dat er een vervolg zou komen van The World Ends With You, maar hier zijn wij dan. Er is een demo van de game beschikbaar op PlayStation 4 en Nintendo Switch.



Verhaal en wereld

Het verhaal van NEO: The World Ends With You speelt zich af in een stad genaamd Shibuya. Je volgt de twee hoofdpersonages genaamd Rindo en zijn vriend Fret. Rindo merkt dat er iets raars aan de hand is in Shibuya. Op een gegeven momenten vinden zij zichzelf in een spel genaamd Reaper’s Game. Het doel van de game is om verschillende taken te voltooien om te kunnen vorderen in het verhaal. Het is van belang dat je niet als laatste eindigt.

De demo van NEO: The World Ends With You geeft je de mogelijkheid om twee levels te spelen. Ik moet wel zeggen dat ik erg verrast ben met het verhaal tot zover. Het is erg mysterieus, waardoor je geïnvesteerd blijft. Shibuya voelt aan als een echte stad. Dat komt mede door het verhaal, maar ook door de personages in de wereld. De manier waarop de game geschreven is geeft de game een gevoel van realisme.

Gameplay

De gameplay van NEO: The World Ends With You is best bijzonder. Wanneer je door de wereld loopt heb je controle over Rindo. Je kan Shibuya in twee verschillende vormen zien. De eerste vorm is de wereld zoals het er normaal uitziet. Daar is niet zoveel bijzonders te zien, maar de tweede vorm daarentegen wel! De tweede vorm transformeert Shibuya waarin je verschillende elementen van de Reaper’s Game ziet. Denk hierbij aan een andere gebruik van kleuren, duidelijke barrières, iconen van vijanden om tegen te vechten en de mogelijkheid om de gedachtes te lezen van de inwoners van Shibuya. Het lezen van gedachtes is een leuke vorm om leven te brengen in Shibuya, maar in sommige instanties helpt het met gameplay. Dat komt door de remind ability van Fret, welke je helpt met de vooruitgang van bepaalde missies.

De combat is ook erg bijzonder. Je vecht tegen vijanden door verschillende soorten pins te gebruiken. Die krijg je na het vechten met vijanden, maar ook tijdens missies. De pins geef je aan de leden van jouw party. Zij kunnen tijdens combat worden geleveld en in sommige instanties kunnen zij worden geëvolueerd naar een nieuwe vorm. Dat is niet het enige wat de combat interessant maakt. Tijdens het vechten gebruik je verschillende knoppen op jouw controller om een party member aan te laten vallen. Als jij goed genoeg speelt dan krijg je ook de mogelijkheid om een special move te gebruiken. De knoppen zijn gekozen op basis van de pin die jij gebruikt. Denk aan de combat stijl van Final Fantasy XV, maar dat jij controle hebt over jouw party in real time. Het is even wennen, maar het is zeker goed te doen! Je moet de combat ook niet onderschatten, omdat de pins werken met een cooldown systeem. Als je dezelfde moves gebruikt zal je pin leeg zijn en moet je wachten totdat het weer opgeladen is. Dat gebeurt vrij snel tijdens combat, dus je kan die personage weer gauw gebruiken.

Conclusie

NEO: The World Ends With You is een game waar ik erg naar uitkijk. De demo heeft ervoor gezorgd dat ik de game vanaf de eerste dag wil spelen en dat ben ik zeker van plan! Het heeft mij een goed beeld gegeven van wat de game zal bieden, terwijl het een goede vorm van mysterie achterlaat. De vooruitgang die je in de demo hebt gemaakt kan worden overgezet naar de volledige game. Geen reden dus om de demo geen kans te geven als jij een fan bent van JRPG’s of als de game interessant klinkt! NEO: The World Ends With You komt uit op 27 juli op PlayStation 4 en Nintendo Switch, de PC versie komt op een latere, nog onbekende, datum uit.