President Square Enix overweegt om NFT’s te verkennen

Square Enix lijkt zich, net als Ubisoft, overwegen om NFT’s in hun games te verwerken.

Yosuke Matsuda, president van Square Enix, publiceerde een brief voor het nieuwe jaar om de toekomst van het bedrijf in gaming te bespreken, en blijkbaar gaat het daarbij om NFT’s en de metaverse. In een beweging die de interesse van andere bedrijven in deze trends weerspiegelt, zei Matsuda dat Square Enix zich voorbereidde om deze opkomende technologieën te onderzoeken.’

Eerst ging hij in op het metaverse-concept:

“De metaverse was een hot topic in 2021 en inspireerde een levendig wereldwijd gesprek, eerst over wat de metaverse is en vervolgens over wat voor soort zakelijke kansen het biedt. Tegen deze achtergrond veranderde Facebook in oktober zijn naam in Meta, wat als bewijs diende dat het concept geen modewoord is, maar een blijvertje.”

Hij gaat op dezelfde manier verder over NFT’s, dan de blockchain en spelen om te verdienen:

“Ten slotte zijn er blockchain-spellen. Of het nu om singleplayer- of onlinegames gaat, games hebben traditioneel een uni directionele stroom met zich meegebracht waarbij makers zoals wij een game aanbieden aan de consumenten die ze spelen. Daarentegen zijn blockchain-spellen, die uit hun kinderschoenen zijn gekomen en op dit moment een groeifase ingaan, gebouwd op het uitgangspunt van een symbolische economie en hebben daarom het potentieel om zelfvoorzienende gamegroei mogelijk te maken. De drijfveer die een dergelijke zelfvoorzienende groei van games het meest mogelijk maakt, is diversiteit, zowel in de manier waarop mensen omgaan met interactieve inhoud zoals games, als in hun motivaties om dit te doen. Vooruitgang in symbolische economieën zal deze trend van diversificatie waarschijnlijk verder versterken. Ik zie het concept ‘spelen om te verdienen’ waar mensen zo enthousiast van worden als een goed voorbeeld hiervan.”

Matsuda lijkt de laatste trends te inventariseren en investeerders te verzekeren dat Square Enix deze zal nastreven. Als we het over spelers hebben, is dit waarschijnlijk het meest veelzeggende citaat:

“Ik realiseer me dat sommige mensen die “spelen om plezier te hebben” en die momenteel de meerderheid van de spelers vormen, hun bedenkingen hebben geuit ten aanzien van deze nieuwe trends, en dat is begrijpelijk. Ik geloof echter dat er een bepaald aantal mensen zal zijn wiens motivatie is om “te spelen om bij te dragen”, waarmee ik bedoel om het spel spannender te maken. Traditioneel gamen heeft deze laatste groep mensen geen expliciete stimulans gegeven, die uitsluitend werd gemotiveerd door inconsistente persoonlijke gevoelens als goodwill en vrijwilligerswerk. Dit feit staat niet los van de beperkingen van bestaande UGC (user-generated content). UGC is alleen in het leven geroepen vanwege het verlangen van individuen naar zelfexpressie en niet omdat er een expliciete stimulans bestond om hen te belonen voor hun creatieve inspanningen.”

De duidelijkste visie die hij op deze nieuwe technologieën biedt, is het bieden van grotere stimulansen aan mensen die content voor games zouden maken. Aan de ene kant is het een goed idee, aangezien veel games die afhankelijk zijn van door gebruikers gegenereerde inhoud niets bieden aan degenen die het maken. En toch gaat dat niet in op de terechte slechte gevoelens die velen hebben voor alles wat met blockchain te maken heeft.

De brief van Yosuke Matsuda is hier in zijn geheel te vinden. De interesse in NFT’s reikt ondertussen verder dan Square Enix, aangezien Ubisoft onlangs zelfs zijn eigen NFT-ecosysteem uitbracht. Oppositie blijft echter standvastig van velen, aangezien zelfs Valve voet aan de grond heeft gezet en geen crypto-gerelateerde games op Steam zal toestaan.