Pre-orders Xbox Series X bijna van start

Het lijkt er op dat we sneller dan verwacht Xbox Series X nieuws krijgen. Zo heeft een Australisch bedrijf verklapt dat de pre-orders bijna van start gaan.

Een groot Australisch telecom bedrijf genaamd Telstra heeft zijn klanten geadviseerd hun gegevens bij te werken in anticipatie van de Xbox Series X pre-orders die ‘binnenkort open gaan’.

Telstra is de partner van Microsoft voor het abonneer programma Xbox All Access. Het is een abonnementsdienst waarbij men een Xbox console en Xbox Live abonnement kan nemen en maandelijks kan afbetalen. Degene die zich hebben aangemeld om informatie over de Xbox Series X te krijgen kregen vandaag dit bericht van Telstra, welke vervolgens gedeeld is op Reddit.

“U heeft zich aangemeld om informatie te ontvangen over de Xbox Series X. Pre-orders voor de Xbox Series X met Xbox All Access gaan binnenkort open. Deze aanbieding is exclusief voor Telstra klanten – dus je hebt een mobiel breedband of thuis internet service van ons nodig.” aldus het bericht, welke doorverwijst naar de informatiepagina.

Hoewel Microsoft nog geen aanwijzing heeft gegeven wanneer we de Xbox Series X pre-orders kunnen verwachten, heeft Phil Spencer gezegd dat we in augustus het volgende Xbox Series X nieuws krijgen.

Bovendien is augustus normaliter de maand waarin pre-orders van start gaan voor nieuwe consoles, dus is het geen gek idee dat we de prijzen en lanceerdata van beide consoles tegen het einde van de maand weten.