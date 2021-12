Praey for the Gods krijgt lanceertrailer

We hebben het goed geschreven, Praey for the Gods van ontwikkelaar No Matter Studios komt na een moeizame ontwikkeling eindelijk uit. Dit wordt gevierd met een vette lanceertrailer.

Oorspronkelijk stond de lancering voor januari 2019 gepland, maar dit werd enkel een Earl Access-variant. No Matter Studios heeft ook een moeizame route bewandeld; ze begonnen in 2014 maar kwamen moeilijk van de grond. In 2016 hebben ze een kickstarter opgezet, welke erg succesvol was. Maar, Zenimax kwam nog even roet in het eten gooien. Eerder heette de game Prey of the Gods, maar dit vond Zenimax niet goed vanwege hun game Prey. En dus, moesten ze de naam veranderen naar het ietwat verwarrende ‘Praey’.

Desalniettemin, werd gisteren, 14 december, versie 1.0 officieel uitgebracht voor de PC, Playstation 4/5 en de Xbox One. Het spel heeft veel overeenkomsten met Shadow of the Colossus, waarin je evengoed enorme wezens beklimt en dient uit te schakelen. Praey for the Gods speelt zich echter in een sneeuwachtige omgeving af, waarin ook gevechten met minder grote wezens voorkomt. Er lijkt mee mogelijk te zijn qua exploreren en lijkt ook andere verschillen te hebben qua gameplay. Bekijk hieronder de trailer en laat ons weten of je het een toffe game lijkt, of schaamteloos gestolen van Shadow of the Colossus.

Vind jij Praey of the Gods Een schaamteloze kopie van Shadow of the Colossus

Een toffe game die je zeker gaat spelen

Zowel tof als schaamteloos gestolen Bekijk resultaten