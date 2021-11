Prachtige Planten Kit update Sims 4 verschijnt op 9 november

EA en Maxis hebben vandaag nieuwe content aangekondigd voor De Sims 4, waaronder de Prachtige Planten Kit en een gratis update voor de basisgame met het onderdeel Scenario’s.

Als onderdeel van het Seizoen van Zelfbeleving stimuleren deze contentupdates creativiteit en verkenning, en zorgen ze ervoor dat je op compleet nieuwe manieren kunt spelen om alle kanten van de Sims te vieren.

De Sims 4 Prachtige Planten Kit

De nieuwste kit voor Simmers die hun ruimtes willen vullen met weelderig groen en een gevoel van rust in hun huizen willen creëren. De Kit komt op 9 november uit voor pc en Mac via Origin en Steam, PlayStation 4 en 5, Xbox Series X|S en Xbox One.

Groene vingers zijn niet vereist in deze nieuwste kit, omdat Sims geïnspireerd zijn om het buitenleven naar binnen te brengen met kleurrijke planten die elke ruimte nieuw leven in blazen. Spelers genieten van een weelderige doch kalmerende sfeer vol bladerpracht en natuurlijke schoonheid. Tevens kunnen ze hun ruimtes tot leven brengen door normale huishoudelijke voorwerpen te transformeren in levende decoraties met de toevoeging van betoverende begroeiing. Potplanten en hangende planten veranderen elke ruimte in een waar paradijs en met zoveel groene kleuren voelt het alsof je letterlijk in de jungle woont.

Een nieuwe manier om te spelen: De Sims 4 voegt Scenario’s toe

Daarnaast zijn Scenario’s nu beschikbaar voor spelers als een gratis update van de basisgame voor De Sims 4 op alle platforms, om Simmers een nieuwe manier van spelen en verkennen te bieden.

Scenario’s zijn op doelen gebaseerde verhalen in de game, waarbij de keuze van een speler het resultaat beïnvloedt. Net als in het echte leven! De update van vandaag introduceert Uitdaging-scenario’s: Opnieuw verliefd na een breuk en Geld verdienen; plus een limited edition scenario, Te veel peuters, dat vanaf morgen tot en met 6 november beschikbaar is.

De Sims 4 blijft in de loop der tijd nieuwe scenario’s met verschillende thema’s en stijlen uitbrengen. Het feest begint pas net! Bekijk het nieuwsbericht van scenario’s hier voor meer informatie.