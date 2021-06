Kena: Bridge of Spirits is een van de games die ons in augustus flink bezig gaat houden. We krijgen niet veel beeldmateriaal van deze game, maar wat we krijgen is echt het kijken waard!

De nieuwste gameplay-trailer toont maar liefst 8 minuten aan gameplay in 4K en 60fps, draaiend op de PC. Kena: Bridge of Spirits verschijnt op 24 augustus voor de pc en PlayStation 5.