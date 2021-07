PowerA brengt nieuwe Zelda-controller uit

Goede tijden voor Zelda-fans. Kort na de release van Skyward Sword verschijnt er nu namelijk ook een nieuwe Zelda-controller op de markt.

De controller is gemaakt door PowerA . Een bedrijf dat officiƫle game accessoires op de markt brengt. Hun nieuwste telg is een draadloze Nintendo Switch-controller. Het ontwerp is daarbij gebaseerd op de Blood Moon uit Breath of the Wild.

Qua batterijduur zit je volgens PowerA wel goed. Zo gaat de controller volgens het bedrijf circa 30 uur mee. Wanneer de batterij leeg is wordt dit netjes met een lampje aangegeven.

Benieuwd naar het ontwerp? Neem dan snel een kijkje hieronder. Overstag? De controller aanschaffen doe je via deze link. En hier bekijk je de rest van PowerA’s assortiment.