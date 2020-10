Post-launch content Assassin’s Creed Valhalla onthuld

Ubisoft heeft de post-launch plannen voor Assassin’s Creed Valhalla bekendgemaakt. Onderdeel van die planning is betaalde DLC door middel van een season pass, maar er is ook gratis content.

In de season pass van Valhalla zullen twee grote uitbreidingen zitten, namelijk Wrath of the Druids en The Siege of Paris. Daarnaast krijg je bij de betaalde pass één extra quest: het eerder aangekondigde The Legend of Beowulf. In Wrath of the Druids ga je op avontuur in Ierland om de geheimen van een Keltische groep druïden te ontrafelen. Terwijl je Ierse mythen ontrafelt zal je steeds druïden tegenkomen die deel uitmaken van de groep. Uiteraard zal je ook de nodige gevechten meemaken in het Ierse landschap, dat onder meer bestaat uit ‘spokende bossen en adembenemende omgevingen.’ Wrath of the Druids zal verschijnen in de lente van 2021.

The Siege of Paris brengt je, zoals de naam al doet vermoeden, naar Frankrijk. Je zal een van de meest ambitieuze gevechten in de Vikinghistorie herleven, namelijk de invasie van Parijs. Deze historische gebeurtenis markeert de climax van een invasie van Frankrijk door de Vikingen. Je komt Franse sleutelfiguren uit deze strijd tegen en zal het hermetisch afgesloten Parijs moeten infiltreren. Tijdens deze missie bezoek je onder meer de rivier de Seine en andere herkenningspunten uit de stad. The Siege of Paris komt in de zomer van 2021 uit.

Gratis content

Als je geen zin hebt om geld neer te leggen voor extra content, heeft Ubisoft ook nog gratis seizoensgebonden extra’s voor Valhalla. Deze gratis DLC wisselt elke drie maanden, zal aftrappen na de launch en bestaat uit verhaalmissies en in-game events. Het eerste seizoen begint op 1 december en brengt nieuwe uitbreidingen voor je nederzetting, een nieuwe gamemodus gebaseerd op raids, wapens, skills, gear en andere cosmetic items. Het tweede seizoen begint in maart 2021 en zal nóg een nieuwe gamemodus toevoegen, die voortborduurt op de raid gameplay van Valhalla. Verder zal je wederom nieuwe uitbreidingsopties voor je nederzetting krijgen. Seizoenen drie en vier zullen op later moment uit de doeken worden gedaan.

Assassin’s Creed Valhalla komt uit op 10 november Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One en PC. De PlayStation 5-versie komt iets later uit op 12 november.