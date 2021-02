Post apocalyptische MMO The Day Before aangekondigd

Fntastic heeft een nieuwe MMO aangekondigd voor de pc en deze game lijkt een soort mix van the Last of Us en The Division.

De aankondiging ging gepaard met een trailer waarin we gameplay van de game die zowel PvP als PvE-elementen heeft. De game speelt zich af in post-apocalyptisch Amerika, dat getroffen is door een virus die mensen verandert in vleesetende geïnfecteerden. Qua gameplay lijkt het dus een soort mix tussen het survivalen uit the Last of Us en het looten uit The Division.

Ook zien we in de trailer dat het mogelijk is om gebruik te maken van voertuigen, maar dat daarbij ook rekening gehouden moet worden met het brandstofverbruik. De game draait dus voornamelijk om het overleven en dus looten naar bruikbaar materiaal, maar ook zien we een stukje PvP. Daarin heeft een ander team het idee om het gebouw leeg te kammen waarin het eerste team zich bevindt.

Na het verlaten van het gebouw wordt de speler geconfronteerd met een naderende sneeuwstorm, die andere overlevingselementen toevoegt waar spelers op moeten letten. De HUD heeft drie meters die hoogstwaarschijnlijk temperatuur, energie en dorst zijn, wat betekent dat spelers ze alle drie moeten peilen om te overleven Dit is vergelijkbaar met een paar andere survivalgames die er zijn, zoals Day Z.

In de trailer worden ook overlevende kolonies vermeldt, die waarschijnlijk zullen fungeren als veilige zones waar alle spelers hun items kunnen kopen en verkopen, en ook naar online parties kunnen gaan om andere gebieden te verkennen. Hoewel er niet veel wordt onthuld over mogelijke andere spelmodi, lijkt het erop dat The Day Before zich zal concentreren op de MMO-gameplay.

The Day Before staat gepland voor het tweede kwartaal van 2021 en komt naar de pc. Er is op dit moment nog niet gesproken over een console-versie, maar dat kan natuurlijk nog altijd komen. We houden het in ieder geval voor je in de gaten!