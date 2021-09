Portimao is vandaag beschikbaar in F1 2021

Codemasters en EA hebben vandaag een nieuwe trailer voor F1 2021 onthuld, boordevol informatie over de nieuwe gratis content en updates die onderweg zijn naar de game.

Een van de highlights is de toevoeging Portimao, thuisbasis van de Portugese Grand Prix, nu gratis beschikbaar voor alle F1 2021-spelers. Ook is de performance van de bolides van een update voorzien om het 2021-seizoen nauwkeuriger te weerspiegelen. De Aston Martin safety car doet eveneens zijn intrede als aanvulling op de Mercedes AMG GT R.

Portimao is de eerste van drie circuits die aan de F1®-kalender van het 2021 FIA Formula One World Championship™ wordt toegevoegd. De gratis update stelt spelers in staat om geschiedenis te herschrijven in nadat Lewis Hamilton hier de winnaar werd in mei. Imola, dé plek waar Max Verstappen zijn eerste overwinning van het seizoen in de wacht sleepte, wordt in oktober toegevoegd aan de game en spelers kunnen in november de toevoeging van Jeddah verwachten. Tevens staan er nog verschillende updates voor F1® 2021 op de planning die tijdens het resterende deel van het F1®- en F2™-seizoen worden uitgebracht.

De planning hiervoor is als volgt:

Vanaf 13 september 2021:

• Portimao

• Car Performance-updates

• De nieuwe Aston Martin Safety Car

• Gratis proefversie voor Xbox en PlayStation

Oktober 2021:

• Imola

• F1 Sports-update

November 2021

• Jeddah Street Circuit

• F2 2021-seizoen

‘We zijn erg blij dat we onze eerste gratis circuit en update beschikbaar maken voor onze spelers en te onthullen wat er de komende maanden nog wordt toegevoegd aan de game’, zegt Paul Jeal, F1® 2021 Senior Franchise Director bij Codemasters. ‘Onze spelers hebben laten weten hoe graag ze willen racen op de nieuwe circuits uit het 2021-seizoen. Jeddah is een belangrijke toevoeging aan de game omdat dit circuit zijn debut maakt in december in het echte F1®-seizoen.’

Xbox en PlayStation-spelers kunnen F1 2021 bovendien gratis proberen door middel van de proefversie die nu beschikbaar is in de digitale stores van deze platformen. De proefversie geeft spelers de mogelijkheid om de opening van Braking Point te beleven, evenals de Grand Prix van Monza en het openingsweekend in Mijn Team.

F1 is verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles. Check onze review om te lezen waarom je deze game in huis moet halen.