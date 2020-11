Pokémon Sword & Shield’s verjaardag

Het is alweer één jaar geleden dat Pokémon Sword & Shield op de Nintendo Switch uitkwamen.

Gevierd met beelden

Precies een jaar geleden verschenen de twee nieuwe 3D Pokémon games op de Nintendo Switch. Hoewel The Pokémon Company worstelt tussen een 2D achtige/3D achtige grafische stijl, waren Sword & Shield er niet minder om. Er was genoeg te doen, helemaal dankzij de grote raid gevechten in the Wild Area. Daarnaast kun je sinds kort genieten van de pas uitgebrachte aanvullende content. Reden genoeg om deze twee toffe Pokémon games in het zonnetje te zetten.