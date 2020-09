Pokémon Sword en Shield: Crown Tundra komt op 22 oktober

Nadat we het zonnige Isle of Armor hebben bezocht is het nu tijd om de bevroren landschapen uit te pluizen. Nintendo heeft ons de release datum gegeven van de tweede uitbreiding Crown Tundra, en een video vol met informatie over de tweede uitbreinding.

Op het bevroveren eiland van de Crown Tundra gaan we verder op zoek naar allerlei sneeuw- en ijsachtige monstertjes. Het mysterieuze, bevroren land brengt ons echter nog veel meer; alle legendarische Pokémon zijn hier zometeen te vinden. Allemaal. De eerste uitbreiding was door Boyd redelijk goed ontvangen!

Mocht je nog een goed moment zoeken om met dit mooie avontuur te beginnen, wacht dan nog even iets langer. Op 6 november brengt Nintendo namelijk een bundel uit van beide games samen met de Season Pass. Wat deze bundel ons gaat kosten is nog niet bekend, maar het zal rond de oorspronkelijk prijs van 60 euro liggen. Check hieronder de trailer en laat ons vooral weten waarom jij deze uitbreiding wel of niet gaat halen!