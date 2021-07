Pokémon live-action serie in de maak

Het lijkt wel een oneindige bron voor entertainment; Pokémon. Tientallen seizoenen, films en spellen gaat nu ook Netflix zich met de franchise bemoeien. Er lijkt namelijk een live-action serie aan te komen.

Variety heeft van bronnen gehoord dat Netflix bezig is met een live-action serie van Pokémon. Dit betekend dat het niet om een getekende serie gaat, maar waarin echte mensen spelen, samen met “echte” Pokémon. Het zou vergelijkbaar zijn met Detective Pikachu, welke in 2019 uitkwam.

De producent en schrijver zou niemand anders zijn dan Joe Henderson, wie ook verantwoordelijk is voor de serie Lucifer. Deze begint snel aan zijn laatste seizoen. Dit is echter nog niet bevestigd. Ook is de verhaallijn van de serie nog onbekend. We hopen snel meer te horen en laten jullie dit meteen weten!