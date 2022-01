Pokémon Legends: Arceus voor een deel gelekt

Enkele dagen voor Pokémon Legends: Arceus uitkomt is een groot gedeelte van de game gelekt. Zo zou het verhaal volledig bekend zijn, de kaart is getoond en circuleren er ook bestanden rond.

Pokémon Legends: Arceus moet op 28 januari verschijnen voor de Nintendo Switch. Zoals aangegeven is er echter veel al verschenen, waaronder de kaart en het verhaal. Het is dus oppassen op het internet als je vooraf geen spoilers wilt zien. Ook zijn er beelden van de eerste uren op onder andere Reddit verschenen, aldus Nintendolife.com. Handig dus om de officiële Reddit niet te bezoeken, tenzij je wel vooraf de nieuwe vormen wilt bekijken.

Ook zijn er wat technische gegevens door dataminers vrijgegeven:

Het spel zal 6GB groot zijn, zonder eventuele patches;

Pokémon Legends: Arceus draait (vermoedelijk) op dezelfde engine als Sword en Shield;

Draait op dezelfde server als Monster Hunter Rise, als eerste Nintendo-game.

Het is natuurlijk erg jammer dat dit gebeurt, lang niet iedereen krijgt op tijd dit nieuws mee en ziet zo vooraf informatie die ze liever niet zien. Desondanks gebeurt dit wel vaker. Nogmaals dus de waaschuwing om forums en gerelateerde Twitter-accounts te vermijden.

Pokémon Legends: Arceus gaat ver terug in de tijd, waar jij de allereerste Pokédex gaat vullen. Dit doe je in Sinnoh, het gebied wat we ook kennen uit (Brilliant) Diamond en (Shining) Pearl, maar dan een primitievere versie. Het is een meer open wereld ten opzichte van de oudere games, maar zo noemt de ontwikkelaar het zelf niet. Gaan jullie deze halen? We horen het graag!