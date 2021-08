Pokémon Legends: Arceus uitgebreid getoond

Tijdens de Pokemon Direct van vandaag hebben we een veel uitgebreidere blik gekregen op de nieuwe open wereld game van Game Freak.

De eerste gedachte die naar boven komt is natuurlijk “Pokémon Breath of the Wild”. Het is vrij uniek voor een Pokémon-game om z’n grote, open wereld neer te zetten. Tot nog toe zijn de games allemaal vrij lineair geweest. Wat we hier zien lijkt op een soort verlengde van de ‘Wild Area’s’ die we in Pokémon Sword en Shield hebben gezien.

In Pokémon Legends: Arceus gaan we ver terug in de tijd. Geen grote steden of luxe Pokédex, maar een vroege beschaving en ongerepte natuur. De regio heet Hisui, een lijkt wat weg te hebben van een historische, oosterse wereld. Veel later is dit de omgeving die Sinnoh-regio zal worden, uit Diamond en Pearl. De kleine monstertjes lopen allemaal vrij rond door de buitenlucht en in plaats van direct het gevecht aan gaan kun je al sluipend proberen om ze te vangen. Lukt dit niet, kom je alsnog in een gevecht terecht. Ook dit oogt nieuw; je komt niet in een soort arena terecht, maar vecht waar je staat.

Toch lijkt er ook het een en ander mis te gaan. Geen Team Rocket of Team Galactic, maar een natuurlijker fenomeen. Na verschillende, bizarre bliksemschichten lijken veel van de Pokémon kwaadaardiger te zijn. Ze hebben roodgloeiende ogen en lijken veel agressiever te zijn, met pittige aanvallen. Gelukkig zijn ook deze monsters te vangen en weer vriendelijk te krijgen, en kunnen ze zelfs je team versterken!

Op 28 januari 2022 mogen we aan de slag met deze nieuwe generatie Pokémon-game. Wat vinden jullie er van, lijkt het nieuwe concept je wat, of bevalt het totaal niet? We horen het graag! Check hieronder ook zeker even de trailer.