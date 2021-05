Pokémon Legends: Arceus release bekendgemaakt

The Pokémon Company kwam vandaag vanuit het niets met een releasedatum voor hun open wereld game.

Pokémon Legends: Arceus speelt zich af in de Sinnoh regio

Lang geleden voordat Ash Ketchum het daglicht zag, bestonden er ook al Pokémon en mensen die ze wilde vangen. Dat ging er alleen een beetje anders aan toe dan we gewend zijn. In deze open wereld game ontdekken we de Sinnoh regio op een heel andere manier. De trailer zag er prachtig uit, echter ontbrak het nog aan wat meer details.

Hopelijk horen we hier meer over op de E3 in juni. Voor nu hebben we alvast wel een releasedatum gekregen. Pokémon Legends: Arceus verschijnt op 28 januari 2022.