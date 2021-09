Pokémon Legends Arceus heeft een nieuwe trailer, waarin nieuwe gameplay elementen én Pokémon worden onthuld.



Pokémon Legends Arceus is één van de meer unieke games in de reeks. Hier krijgen spelers de mogelijkheid om een open wereld te ontdekken. In Pokémon Legends Arceus kunnen spelers door de wereld reizen op verschillende Pokémon. Waaronder: Wyrdeer, Basculegion en Hisuian Braviary. Die Pokémon zorgen ervoor dat spelers over land, water en lucht kunnen reizen.

De trailer van Pokémon Legends Arceus laat ook “wardens” zien. Dit zijn personages die speciale Pokémon beschermen. Het lijkt er op dat het geen boss battles zijn, maar personges waar je quests voor kan doen. Bijvoorbeeld één van de wardens genaamd lian heeft het over een Pokémon genaamd Kleavor. Later krijgt jouw personage de opdracht om Kleavor te bestuderen; zodat jij de wardens kan helpen. Deze nieuwe entree in de Pokémon reeks geeft spelers ook de mogelijkheid om hun jouw personage aan te passen; maar ook andere activiteiten zoals het maken van foto’s met jouw Pokémon, het bezoeken van winkels, etc.

Pokémon Legends Arceus introduceert een nieuwe soort Pokémon, genaamd Nobles. Je kan tegen deze Nobles vechten wanneer zij frenzied zijn. De trailer geeft Kleavor als voorbeeld hiervan. Dit zijn uitgebreide boss battles waarin de speler en zijn Pokémon tegen de boss kunnen vechten. Het is een interessant concept dat kan zorgen voor hele leuke battles!

Pokémon Legends Arceus zal op 28 januari 2022 worden uitgebracht op Nintendo Switch; maar voor die tijd kan je hier genieten van de trailer!