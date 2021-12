Pokémon Legends: Arceus – De Pearl & Diamond clans

Soms brengt Nintendo (of in dit geval The Pokémon Company) kleine beetjes informatie naar buiten over aankomende games. Zo ook over Pokémon Legends: Arceus.

Twee clans gaan de strijd aan

Hoewel we nog niet zoveel weten over de game, krijgen we in deze video wel meer te zien over de verhaallijn. Het gaat over twee verschillende clans, de Pearl en Diamond clan. Waarschijnlijk zijn deze twee groepen de baas over een bepaald gebied (Hisui). Verder zien we ook rondtrekkende handelaren, vergelijkbaar met die in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Kijken jullie uit naar een open-wereld Pokémon game? Nog even geduld, want op 28 januari komt Pokémon Legends: Arceus uit op de Nintendo Switch.