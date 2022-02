Pokémon Legends: Arceus al 6.5 miljoen keer verkocht

Precies een week na de lancering van Pokémon Legends: Arceus komt Nintendo met het bericht naar buiten dat het spel al 6.5 miljoen keer verkocht is! Een erg bijzondere prestatie.

Dit liet Nintendo op hun Twitter-kanaal weten. We zagen al goede scores voorbij komen, met een gemiddelde van 84 op Metacritic. Helemaal verrast zijn we niet door dit nieuws, na de eerste drie dagen werd al gemeld dat er bijna 2 miljoen (digitale) kopieën over de toonbank zijn gegaan.

Ter vergelijking, Brilliant Diamond en Shining Pearl en Sword en Shield zijn beide krap boven de 6 miljoen keer verkocht na de eerste week. De vernieuwde formule van GameFreak lijkt dus populairder dan de ‘oude vertrouwde’ formule die tot nog toe trouw gevolgd werd. Alleen Sun en Moon verkochten beter, namelijk 7.2 miljoen stuks in de eerste week. Hoe bevalt de game bij jullie? Verrast, of diep teleurgesteld door de vernieuwingen? We horen het graag! Benieuwd naar hoe de game speelt, check dan hier.

Thank you to the more than 6.5 million explorers worldwide who have already embarked on an exciting new adventure in #PokemonLegendsArceus!

We hope you're loading up on more potato mochi before your next research mission! pic.twitter.com/u1MKRHkhhD

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 4, 2022